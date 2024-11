Investimenti per gli aeroporti siciliani su Catania e Comiso

Il sottosegretario Rixi ha recentemente annunciato alla Camera l’avvio degli oneri di servizio pubblico (Osp) per l’aeroporto di Comiso, una misura che consentirà collegamenti aerei con Roma Fiumicino e una destinazione milanese, garantendo un servizio continuativo per gli utenti siciliani. Questi collegamenti regolari si inquadrano in una strategia di potenziamento dell’accessibilità della Sicilia alle principali città italiane, offrendo nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

Oltre alla notizia riguardante gli Osp per Comiso, un significativo Accordo di coesione tra il Governo e la Regione Siciliana stabilisce importanti investimenti nelle infrastrutture aeroportuali siciliane. I principali destinatari di queste risorse saranno gli aeroporti di Catania e Comiso, in cui sono previsti numerosi progetti di espansione e ammodernamento. Tra le opere in programma, spicca la realizzazione di un nuovo Terminal B, destinato ad aumentare la capacità dello scalo e migliorare l’esperienza dei passeggeri. Ulteriori interventi includono la costruzione di nuovi depositi di carburante, un progetto Cargo per incrementare il traffico merci, e il miglioramento delle aree di sicurezza e dei varchi doganali.

L’accordo di coesione punta anche ad agevolare la viabilità interna degli scali, riducendo i tempi di percorrenza e ottimizzando l’organizzazione logistica. “Siamo soddisfatti che per le due aerostazioni siciliane arrivino importanti investimenti nell’ottica dell’espansione e della competitività”, ha dichiarato Nino Germanà, coordinatore della Lega in Sicilia e senatore. Le iniziative previste sono rivolte a consolidare la posizione di Catania e Comiso tra i principali nodi di transito del Sud Italia, rispondendo al contempo alle esigenze di crescita economica e turistica della regione.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁