Dimissioni Direttore Sanitario a “Villa Sofia”, Schifani convoca il vertice

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato per lunedì pomeriggio un incontro con Roberto Colletti, direttore generale dell’azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” di Palermo. L’incontro, che si terrà presso Palazzo d’Orléans, avrà l’obiettivo di affrontare le criticità riscontrate nella gestione delle attività sanitarie del presidio ospedaliero “Villa Sofia”.

La convocazione segue un primo confronto avvenuto ieri pomeriggio, quando Schifani ha incontrato il direttore sanitario Aroldo Gabriele Rizzo e il direttore amministrativo Luigi Guadagnino. Durante tale riunione, il presidente ha ascoltato le valutazioni dei dirigenti sanitari e amministrativi in merito alla situazione complessiva dell’azienda ospedaliera.

Nel frattempo, emerge una novità rilevante: il direttore sanitario Aroldo Gabriele Rizzo ha presentato le proprie dimissioni. La notizia è stata comunicata dal direttore generale Roberto Colletti al presidente Schifani. La decisione di Rizzo giunge in un momento particolarmente delicato per l’azienda “Villa Sofia-Cervello”, già al centro di una verifica sulla gestione interna e sulle strategie operative per il miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

L’incontro previsto tra Schifani e Colletti sarà un’occasione per definire eventuali interventi utili a superare le criticità emerse e garantire il buon funzionamento dell’azienda ospedaliera. La vicenda resta al centro dell’attenzione, anche alla luce dei recenti sviluppi che hanno coinvolto i vertici aziendali.

