Bracconaggio a Messina, sequestrate trappole e denunciato 50enne

Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Messina Tremestieri e dal Nucleo Radiomobile per presunti reati di “esercizio della caccia con mezzi vietati”, “ricettazione” e “maltrattamento di animali”. L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato da una segnalazione giunta al 112, che riferiva la presenza di trappole per uccelli nel quartiere Santa Lucia sopra Contesse, in una zona rurale di Messina.

Durante l’operazione, eseguita dai Carabinieri della Stazione di Messina Tremestieri e dal Nucleo CITES di Catania, i militari hanno scoperto tre uccelli di piccole dimensioni imprigionati in anguste gabbie fissate a pali di legno. Inoltre, sono state rinvenute due reti da cattura, nelle quali risultavano intrappolati due cardellini. Questi ultimi venivano usati come “zimbelli”, cioè come richiami per attirare altri volatili, costretti in condizioni che causavano sofferenza a causa di imbragature metalliche.

Gli accertamenti svolti sul posto hanno permesso di individuare il presunto responsabile, identificato nell’uomo denunciato, sul cui veicolo i militari hanno trovato e sequestrato ulteriore materiale utilizzato per il bracconaggio.

In aggiunta, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento del personale veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina. Gli operatori ASP hanno provveduto a liberare i cardellini intrappolati, rimuovendo le imbragature dopo le verifiche sullo stato di salute degli animali. Successivamente, una volta constatata l’assenza di danni irreversibili, è stata approvata la liberazione degli uccelli.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il 50enne dovrà rispondere dei reati contestati. L’operazione rientra nelle azioni di contrasto al traffico illegale di fauna selvatica e alla tutela della biodiversità, promosse dal Nucleo CITES di Catania dei Carabinieri Forestali, specializzati nella protezione dell’ambiente e delle specie protette.

