Tavolo tecnico tra Comune di Messina e Stretto di Messina

Nel corso della giornata odierna, presso Palazzo Zanca, si è svolto il tavolo tecnico d’incontro tra il Comune di Messina e la Società Stretto di Messina. Il principale oggetto di discussione è stato l’inserimento del ponte sul territorio, un progetto di grande rilevanza per la città.

L’obiettivo di questo incontro è stato promuovere un dialogo costante tra le istituzioni locali e la società incaricata della realizzazione del ponte, allo scopo di favorire la collaborazione e consentire al governo del territorio di avanzare nelle sue scelte strategiche.

Alla riunione hanno preso parte il Sindaco Federico Basile, il Vicesindaco Salvatore Mondello, il Direttore Generale Salvo Puccio, la Dirigente Antonella Cutroneo e l’Architetto Antonino Martella dei Servizi Territoriali e Urbanistici del Comune. Da parte della Società Stretto di Messina, erano presenti gli ingegneri responsabili dell’area tecnica, Valerio Mele, Ilaria Coppa, Alessandro Micheli ed Eugenio Fedeli.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi cruciali, tra cui i collegamenti stradali e ferroviari, la viabilità nei pressi dei cantieri, le opere accessorie già incluse nel progetto definitivo, e quelle in fase di definizione per l’integrazione territoriale. È stato anche discusso l’aggiornamento delle procedure espropriative, con l’obiettivo di creare un percorso trasparente e agevolato per tutte le parti coinvolte.

