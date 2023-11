Caro Voli, Marano: dal governo solo annunci e zero fatti

Nel panorama politico italiano, il tema del caro voli è tornato prepotentemente all’attenzione del pubblico. La deputata M5S, Jose Marano, vice presidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Ars, ha sollevato il problema in modo eloquente. Afferma che, a poco meno di due mesi da Natale, il governo si è limitato ad annunci vuoti, senza tradurli in azioni concrete.

Marano critica il presidente della Regione, Schifani, per aver istituito un osservatorio speciale per contrastare il caro voli, il quale ha organizzato solo due incontri in un anno, dimostrando scarso impegno nell’affrontare il problema. Inoltre, la compagnia aerea voluta dal presidente ha iniziato ad aumentare i prezzi delle tratte per Catania e Palermo in vista delle festività, aumentando ulteriormente il malcontento.

La deputata evidenzia anche la mancanza di dialogo con il Parlamento, poiché la sua richiesta di audizione in commissione sull’argomento è rimasta senza risposta per un anno. Marano sottolinea che gli annunci non sono sufficienti; ciò che conta sono i fatti concreti. I prezzi elevati per i voli in Sicilia durante le festività mettono a dura prova sia i siciliani che desiderano tornare a casa che i turisti provenienti da tutto il mondo.

In un momento in cui i costi dei voli rappresentano una preoccupazione crescente per molti cittadini, è fondamentale che il governo e le istituzioni prenda in considerazione il problema e intraprenda azioni efficaci per affrontarlo. La trasparenza, la collaborazione tra le istituzioni e la considerazione delle esigenze dei cittadini e dei turisti sono essenziali per risolvere questa situazione critica.

