Galipò e Marino su Skoda Fabia R5 in gara per Nebrosport

La scuderia Nebrosport inaugurerà la stagione sportiva 2025 partecipando al Rally Valle del Sosio, giunto alla sua diciottesima edizione, previsto nei giorni 5 e 6 aprile. L’impegno del team siciliano si concentrerà sulle prove speciali della provincia di Palermo, caratterizzate da un tracciato particolarmente tecnico e selettivo.

A rappresentare i colori della Nebrosport sarà l’equipaggio formato da Carmelo Galipò, al volante, affiancato dal navigatore Antonino Marino. La coppia affronterà la competizione a bordo di una Skoda Fabia R5, vettura nota per le sue elevate prestazioni nei rally nazionali. L’obiettivo è consolidare i risultati ottenuti nelle precedenti stagioni, sfruttando l’esperienza maturata nei numerosi appuntamenti disputati.

Galipò, reduce dal Tindari Rally 2024 dove ha conseguito la nona posizione assoluta, si presenta determinato a riaffermare il proprio valore. «Torno in gara con grande motivazione», ha dichiarato il pilota di Sant’Angelo di Brolo, il quale nella scorsa stagione ha conquistato per il secondo anno consecutivo la Coppa Over 55, riconoscimento assegnato ai migliori driver della categoria senior.

L’inizio del nuovo campionato rappresenta per Nebrosport un banco di prova significativo, in cui verranno messe in luce le capacità organizzative del team e la competitività dell’equipaggio. La partecipazione al Rally Valle del Sosio segna quindi un passaggio importante nella pianificazione stagionale, confermando la volontà della squadra di mantenere un ruolo di rilievo all’interno del panorama rallistico regionale. – Photo Mario Galla.

