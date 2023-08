Passato e futuro insieme, tornano i treni storici in Sicilia

Regione Siciliana e Fondazione FS promuovono l’esperienza turistica a bordo di antichi convogli con nuove opportunità di intermodalità treno+bici.

Regione Siciliana e Fondazione FS presentano il programma dei treni storici: 51 appuntamenti per scoprire le bellezze dell’isola da agosto a dicembre. Novità dell’edizione, la carrozza bagagliaio per 50 biciclette.

Turismo, Regione Siciliana e Fondazione FS sono lieti di annunciare il ritorno dei treni storici in Sicilia. Il programma, illustrato dall’Assessore Elvira Amata e dal Direttore Generale Luigi Cantamessa, prevede 51 appuntamenti da agosto a dicembre, permettendo di esplorare i luoghi più belli dell’isola.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Siciliana tramite l’Assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo, è realizzata in collaborazione con la Fondazione FS. Durante una conferenza stampa a Messina Marittima, è stato presentato il ricco itinerario che prenderà il via il 12 agosto da Messina Centrale, con destinazioni tra cui Palermo, Siracusa, Agrigento, e altre città di interesse storico e paesaggistico.

L’obiettivo è valorizzare le bellezze storiche, architettoniche e gastronomiche del territorio siciliano, consentendo ai visitatori di scoprire panorami mozzafiato e assaporare sapori unici. A ciascun itinerario in treno storico saranno associate visite ed escursioni curate dall’assessorato al Turismo.

“I treni storici rappresentano un’importante occasione per rafforzare il comparto turistico e offrire un’esperienza integrata e adeguata alle aspettative dei visitatori”, ha affermato l’Assessore Elvira Amata. “Il successo ottenuto nelle edizioni precedenti ci sprona a promuovere ancora una volta questa iniziativa”.

La Fondazione FS, su richiesta dell’Assessorato, ha introdotto nuove tipologie di materiale rotabile storico. Oltre alle carrozze Centoporte degli anni ’30 e Corbellini, è stata aggiunta una speciale carrozza bagagliaio in grado di trasportare fino a 50 biciclette per tratta. Questa novità mira a incentivare l’intermodalità treno+bici e promuovere un turismo sostenibile ed esperienziale in Sicilia.

Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS, ha commentato: “Quest’anno abbiamo potenziato l’offerta dei treni storici sulla Trinacria, permettendo ai turisti di esplorare i territori più belli dell’Isola a bordo di antiche vetture perfettamente restaurate”.

Il connubio tra passato e futuro rende l’iniziativa dei treni storici un’esperienza unica, capace di trasportare i viaggiatori in un emozionante viaggio nel tempo, alla scoperta delle meraviglie della Sicilia. Con l’entusiasmo di sempre, la Regione Siciliana e la Fondazione FS si preparano a offrire un’edizione straordinaria e indimenticabile.

Il costo dei biglietti per il 2023 è di 2 euro a tratta per tutte le circolazioni in calendario. I titoli di viaggio saranno acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia e direttamente a bordo treno fino ad esaurimento dei posti disponibili. Maggiori informazioni sui canali social e web della Fondazione Fs.

I treni storici in Sicilia, il programma:

Treno dei Templi: Caltanissetta – Agrigento bassa – Porto Empedocle S. (pomeridiano/serale): 3

Treno dei Templi: Caltanissetta – Agrigento bassa – Porto Empedocle S. (diurna): 3

Treno del Cioccolato: Caltanissetta -Modica: 1

Treno dei Normanni: Messina – Cefalù: 1

Treno del Pistacchio: Messina – Giarre (Circumetnea): 1

Treno di Ortigia: Messina – Siracusa: 1

Treno del Mare e delle Civiltà Antiche: Palermo – Castelvetrano: 16

Treno dell’Olio e della Magna Grecia: Palermo – Castelvetrano: 2

Treno dei Templi: Palermo – Porto Empedocle: 2

Treno delle Stelle: Palermo – Roccapalumba: 1

Treno dell’Arte: Palermo – Tusa: 3

Treno della Ceramica: Siracusa – Caltagirone: 1

Treno del Pistacchio: Siracusa – Giarre: 1

Treno del Barocco: Siracusa – Ragusa (pomeridiano/serale): 6

Treno del Barocco: Siracusa – Ragusa (diurno): 6

Treno del Cioccolato: Siracusa – Modica (diurno): 1

Treno del Cioccolato: Siracusa – Modica (serale): 1

Treno dell’Olio e della Magna Grecia: Trapani – Castelvetrano: 1

