Vittorie e piazzamenti per la scuderia RO Racing nel weekend

Fine settimana di successi per la scuderia RO racing, che ha collezionato importanti vittorie in diverse competizioni. Il team di Cianciana ha ottenuto risultati di rilievo al Rally di Piancavallo, al Rally della Terra di Argil e allo Slalom di Ucria, distinguendosi in ogni gara.

Al Rally di Piancavallo, svoltosi in provincia di Pordenone, Giuseppe Testa e Gino Abatecola, su Skoda Fabia RS della Delta Rally, hanno trionfato, consolidando la loro leadership nel Trofeo Italiano Rally. Nella stessa competizione, riservata alle auto storiche, Roberto Perricone e Carmelo Cappello hanno conquistato il Primo Raggruppamento con una Porsche 911.

Nel Lazio, all’undicesima edizione del Rally della Terra di Argil, valido per la Coppa Rally di Ottava Zona, Andrea Minchella e Fiore Iscaro hanno ottenuto la vittoria con una Skoda Fabia RS, grazie a un ottimo spunto nell’ultimo tratto cronometrato. Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani hanno concluso al terzo posto dopo una gara combattuta, mentre Francesco Tuzzolino e Sergio Raccuia hanno dominato in classe Rally4 su Peugeot 208 Gt. Altri buoni risultati sono arrivati da Riccardo Di Iuorio e Nicolò Lazzarini, settimi al traguardo, e dalla coppia Celli-Cerasi che ha vinto la classe Super 2000 con la Peugeot 207.

Allo Slalom di Ucria, in Sicilia, Giuseppe Giametta ha conquistato il successo su Gloria Suzuki B4. Yuri Floriani, con Peugeot 106 Rallye, ha raggiunto il podio in classe N1400. Numerosi sono stati i piazzamenti degli altri piloti: Giuseppe Radici ha trionfato in classe RS Plus 1400, Alessio Truscello è arrivato secondo nel Gruppo A e primo in classe A1400, mentre Maurizio Marino ha concluso terzo in classe N1600. Alice Gammeri è arrivata seconda tra le dame, e altre prestazioni degne di nota sono arrivate da Marco Gammeri, Emanuele Di Piazza, Francesco Pirri e Rosario Montalbano.

In Calabria, allo Slalom di Curinghese, Angelica Giamboi, su Fiat X1/9, ha vinto la classe S5 e la classifica femminile, avvicinandosi a un nuovo titolo nazionale. Alfredo Giamboi ha conquistato il primo posto in Gruppo Speciale e classe S6 con la sua Fiat X1/9.

Infine, in Umbria, al Trofeo Luigi Fagioli, Gabry Driver ha ottenuto il secondo posto di classe con una Ferrari 458 Evo Gt, Matteo Gabrielli ha concluso terzo di classe con la sua 308 TCR, e Massimo Musso ha portato la sua Renault Clio al quinto posto di classe tra le RS Plus 2000.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo