Corrao e Antoci, una sinergia per contrastare l’ingerenza criminale

L’eurodeputato Ignazio Corrao ha condotto un importante evento nel Parlamento Europeo, discutendo il grave problema dell’interferenza della mafia nei Fondi Europei. Accanto a Corrao, hanno partecipato figure di spicco come Giuseppe Antoci, Nuccio Di Paola, Giuseppe Pipitone, Marcella Militello e Diego Gandolfo, ognuno portatore di testimonianze significative sulla questione.

Corrao ha richiamato l’attenzione sulle truffe legate alla Politica Agricola Comune (PAC) e ha evidenziato il Protocollo Antoci come una risposta legislativa concreta a questa minaccia. Ha sottolineato l’importanza di una risposta robusta da parte delle istituzioni, citando il Protocollo Antoci come esempio di “buona pratica” da adottare in tutta l’Unione Europea.

Il tema della lotta alla criminalità organizzata è stato approfondito anche da Nuccio Di Paola, vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha enfatizzato la necessità di elevarne il dibattito a livello internazionale.

Giuseppe Antoci ha sottolineato l’urgente bisogno di condividere le esperienze e le strategie anti-mafia con gli altri Paesi europei, evidenziando la natura globale del fenomeno. Ha anche richiamato l’attenzione sull’importanza di rafforzare la normativa antimafia in Italia per proteggere coloro che lottano contro il malaffare.

Questo evento, oltre a segnare un importante passaggio di consegne nell’impegno europeo per la legalità, ha ribadito la necessità di una cooperazione internazionale più stretta nella lotta alla mafia e nell’utilizzo efficace dei Fondi Europei.

