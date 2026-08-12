Grasso respinge le indiscrezioni su un passaggio a Sud chiama Nord

Bernardette Grasso, deputata regionale di Forza Italia, interviene sulle indiscrezioni relative a un suo possibile avvicinamento a Sud chiama Nord, smentendo l’ipotesi di un cambio di appartenenza politica e ribadendo il proprio legame con il partito.

«Ho letto stamattina di alcune “indiscrezioni” che mi darebbero in avvicinamento a Sud chiama Nord», afferma Grasso, che definisce tali ricostruzioni «boutade ferragostane utili per riempire le pagine dei giornali». La parlamentare regionale ritiene quindi necessario precisare la propria posizione alla luce delle valutazioni espresse nelle ultime settimane.

Grasso ricorda di avere manifestato, dopo le recenti elezioni del Consiglio metropolitano, disagio e malessere rispetto alla gestione di Forza Italia nella provincia di Messina. Una posizione che, secondo la deputata, sarebbe condivisa anche da numerosi amministratori e militanti. Su questo fronte, l’auspicio espresso è che possano arrivare in tempi rapidi un chiarimento e un intervento correttivo all’interno del partito.

La parlamentare respinge tuttavia l’interpretazione secondo cui queste critiche preluderebbero a un passaggio verso un’altra formazione politica. «Scrivere dunque che starei per passare ad un’altra forza politica è frutto (desiderio?) di chi evidentemente vorrebbe che io abbandonassi la nave», dichiara.

Grasso richiama infine il proprio percorso politico all’interno di Forza Italia, sottolineando il contributo fornito alla crescita del partito, non soltanto nel Messinese, e il radicamento territoriale costruito in oltre dieci anni. «È una storia alla quale certamente non voglio rinunciare», conclude la deputata regionale.

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