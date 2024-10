[VIDEO] Riapertura Galleria Calavà: gli ultimi aggiornamenti dal CAS

Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha fornito un aggiornamento sui lavori in corso per la riapertura della Galleria Calavà, chiusa a seguito dei danni provocati dall’incendio di una bisarca avvenuto il 5 settembre scorso. L’incidente ha compromesso la sicurezza della struttura, rendendo necessario un intervento di somma urgenza per ripristinare le condizioni di viabilità.

Il Direttore Generale del Consorzio, il Dott. Calogero Franco Fazio, e il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i lavori, l’Ing. Giulia Ilacqua, hanno condiviso le tempistiche e le azioni indispensabili per il completamento delle opere. Nel dettaglio, si stanno adottando misure specifiche per garantire che i lavori vengano terminati nel più breve tempo possibile, minimizzando i disagi per gli utenti dell’autostrada.

L’obiettivo principale è il ripristino della sicurezza della galleria, danneggiata durante l’incendio, e il ritorno alla piena fruibilità del tratto autostradale. I tecnici sono impegnati a monitorare costantemente le condizioni della struttura e a coordinare le operazioni necessarie per la riapertura in sicurezza. Tra le azioni prioritarie rientrano la messa in sicurezza della galleria, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e la verifica della stabilità strutturale.

Dai responsabili del CAS, è emersa la volontà di accelerare i tempi di realizzazione, pur rispettando tutti gli standard di sicurezza. Il Dott. Fazio ha sottolineato: “Stiamo lavorando per garantire il completamento degli interventi nel più breve tempo possibile”.

L’Ing. Ilacqua ha inoltre precisato l’importanza di un intervento rapido per ripristinare la normalità del traffico autostradale.

