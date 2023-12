Turismo – Idee a confronto in un convegno a Gioiosa Marea – FOTO E VIDEO

di Maria Cristina Miragliotta – Un incontro interessante quello svoltosi ieri, 1 dicembre 2023, a Gioiosa Marea presso il Circolo Roma per discutere e confrontarsi sul delicato ed importante tema del turismo.

Il turismo come ricchezza per tutti, il titolo del convegno che si è rivelato un importante momento di dibattito e confronto sulle opportunità e strategie da portare avanti per rilanciare il turismo a Gioiosa Marea e in tutta l’area del comprensorio nebroideo.

Buona presenza di pubblico e tanti gli attori del settore coinvolti nel dibattito: istituzioni, enti preposti, associazioni e imprenditori privati che hanno partecipato attivamente offrendo idee e interessanti spunti di riflessione dai quali partire per far risorgere una fetta di economia attualmente in sofferenza.

Tra i presenti al convegno che hanno dato il proprio contributo il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia e Teodoro Lamonica, assessore al Turismo, il dott. Sergio Scaffidi per l’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia, il prof. Filippo Grasso, docente dell’Università di Messina, Vincenzo Princiotta Cariddi, presidente del consorzio Tindari-Nebrodi, Francesco Calanna, presidente del GAL Nebrodi Plus, Paolo Romeo, presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri, Antonino Scaffidi e Antonino Bartuccio, dellastart-up innovativa AMV Idealab, e il prof. Marcel Pidalà del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo.

