Muore bimba di 8 anni ricoverata al Policlinico di Messina

Una tragedia ha colpito la città di Messina, dove una bambina di 8 anni è deceduta presso il Policlinico locale a causa di una febbre molto alta. La giovane, che avrebbe compiuto 9 anni a dicembre, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove i medici hanno tentato di salvarla senza successo. La bambina aveva iniziato ad accusare i primi sintomi durante le lezioni alla scuola primaria di primo grado Mazzini-Gallo, venerdì scorso.

La situazione è rapidamente peggiorata, spingendo i genitori a portarla in ospedale. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario e i numerosi sforzi messi in atto per stabilizzare le sue condizioni, l’aggravarsi del quadro clinico ha reso vani i tentativi di cura. Al momento sono in corso accertamenti per identificare la causa dell’infezione che ha provocato l’elevata febbre nella bambina.

Il decesso è avvenuto nella notte, precisamente alle ore 4:15. La morte della piccola ha suscitato grande commozione in città, soprattutto nella comunità scolastica della Mazzini-Gallo, dove la bambina era conosciuta e apprezzata.

Si attendono ulteriori sviluppi dai risultati degli accertamenti clinici, che potrebbero chiarire le dinamiche del drammatico evento e offrire risposte alle numerose domande rimaste aperte sulla natura dell’infezione.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo