Inaugurato il 60° Concorso Ippico Internazionale di Sicilia 

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha ufficialmente aperto la 60ª edizione del Concorso Ippico Internazionale di Sicilia presso il campo ostacoli della Favorita a Palermo. Questo evento segna la seconda edizione dopo il ritorno della competizione internazionale a Palermo, intervenuto dopo un’assenza di dodici anni. Schifani ha sottolineato l’impegno della Regione, che ha fornito supporto finanziario e operativo, riconoscendo anche il contributo dell’amministrazione comunale.

«L’anno scorso abbiamo riportato a Palermo, dopo 12 anni di assenza, questa grandissima competizione internazionale e oggi prende il via una seconda edizione ancora più rafforzata», ha dichiarato il presidente regionale. Ha inoltre espresso la volontà di sfruttare le strutture attuali per ospitare ulteriori manifestazioni, affermando: «Il mio auspicio, come certamente quello del Comune, è di potere utilizzare questo polmone verde ben attrezzato anche per altre manifestazioni e non soltanto una volta l’anno. Ci impegneremo affinché diventi un punto di ritrovo per i palermitani e per i siciliani».

L’evento è organizzato congiuntamente dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, contando sul patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani e sul supporto tecnico di Fieracavalli Verona. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per valorizzare il territorio palermitano e promuovere lo sport equestri a livello internazionale, contribuendo allo sviluppo economico e culturale della regione.

