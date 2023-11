Votazione Rettore: nessun candidato raggiunge il Quorum

La prima votazione per l’elezione del Rettore si è appena conclusa senza raggiungere il quorum necessario. Il quorum fissato per l’elezione era di 677 voti, rappresentando la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Tuttavia, il totale dei voti espressi ieri, tra voti pieni e ponderati, è stato di 1.180.

Il Prof. Michele Limosani ha ottenuto 539 voti, il Prof. Giovanni Moschella ha ricevuto 125 voti, e la Prof.ssa Giovanna Spatari ha raccolto 502 voti. È interessante notare che sono state registrate 8 schede bianche e 6 schede nulle.

Poiché nessun candidato è riuscito a raggiungere il quorum valido per l’elezione, è stato programmato un secondo round per lunedì 27 novembre 2023, dalle 8:00 alle 20:00. Per eleggere il nuovo rettore, sarà necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.

Il giorno successivo, martedì 28 novembre, nella mattinata, si svolgerà lo spoglio della seconda votazione, che sarà trasmesso in diretta streaming per garantire la massima trasparenza nel processo elettorale.

