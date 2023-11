Mobilitazione siciliana a Roma contro la politica della Meloni

Nella vivace piazza del Popolo a Roma, quasi mille cittadini provenienti dalla Sicilia si sono riuniti per esprimere la loro opposizione alle politiche proposte da Giorgia Meloni e il loro desiderio di un’Italia più equa. Questo evento straordinario è stato organizzato come parte della manifestazione nazionale del Partito Democratico (PD), chiamata “Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è,” guidata da Elly Schlein.

Il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, definendo la manovra di bilancio attuale come ingiusta e dannosa. Ha dichiarato: “Siamo qui per protestare contro questa manovra di bilancio iniqua e dannosa e per gridare la nostra voglia di un’Italia diversa sui diritti, sulla giustizia sociale, sulla sanità e per sostenere la battaglia per il salario minimo.”

La mobilitazione ha visto la partecipazione straordinaria di siciliani provenienti da ogni parte dell’isola. Circa 600 di loro sono arrivati a Roma grazie a due treni speciali partiti da Palermo e Siracusa-Catania. Altri si sono uniti alla manifestazione utilizzando aerei e mezzi di trasporto privati. Inoltre, rappresentanti delle federazioni di Palermo, Catania, Agrigento, Trapani, Messina, Ragusa, Siracusa, Enna e Caltanissetta hanno contribuito alla forza di questa mobilitazione.

Tra i partecipanti, diversi deputati e senatori eletti in Sicilia, parlamentari regionali e membri della segreteria regionale, tra cui Cleo Li Calzi, Alfredo Rizzo e Sergio Lima. Quest’ultimi hanno gestito gli aspetti logistici dell’organizzazione della trasferta.

Lima e Rizzo hanno sottolineato che il PD in Sicilia ha registrato una crescente richiesta di partecipazione a questa manifestazione, con un notevole numero di militanti, giovani provenienti dai collettivi e studenti universitari, anche se non iscritti al PD, che condividono la piattaforma della manifestazione.

© Riproduzione riservata.