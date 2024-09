Schifani inaugura il nuovo svincolo di Termini Imerese sulla A19

Domani, sabato 21 settembre 2024, sarà riattivato il traffico sullo svincolo di Termini Imerese sull’autostrada Palermo-Catania. Questa riapertura anticipa di quasi un mese le previsioni iniziali, grazie ai lavori di messa in sicurezza eseguiti dall’Anas. La cerimonia inaugurale è prevista per le ore 10:00 e vedrà la partecipazione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ricopre anche il ruolo di commissario straordinario per gli interventi sulla A19.

Schifani ha dichiarato: “Questo risultato dimostra l’impegno costante nel migliorare la sicurezza delle nostre infrastrutture stradali”. I lavori hanno incluso il consolidamento delle strutture esistenti e l’implementazione di nuove misure di sicurezza per garantire un transito più sicuro ed efficiente. La riapertura anticipata rappresenta un importante passo avanti per la mobilità nella regione, riducendo i tempi di percorrenza e alleviando il traffico in zona. L’Anas ha sottolineato l’importanza di interventi tempestivi per prevenire incidenti e migliorare la qualità delle strade autostradali. Con questo svincolo operativo, gli automobilisti potranno beneficiare di una viabilità più fluida e sicura, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della Sicilia.

