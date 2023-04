La Regione Siciliana destina 16 milioni di euro per i disabili gravissimi

L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato oltre 16 milioni di euro per erogare il beneficio economico relativo al mese di marzo 2023 a favore dei disabili gravissimi dell’Isola. Queste risorse provengono dal “Fondo regionale per la disabilità” e saranno ripartite alle nove Asp della Sicilia in base alle richieste pervenute e alle esigenze dei soggetti disabili gravissimi censiti sul territorio.

In totale sono 13.183 le persone disabili gravissimi censite al 31 marzo 2023, per le quali si intende garantire un sostegno economico adeguato alle loro esigenze. Grazie all’impegno della Regione Sicilia, le Asp potranno fornire aiuto e supporto a queste persone che, a causa della loro condizione, necessitano di particolare attenzione e assistenza.

Questo investimento della Regione Sicilia rappresenta un importante sostegno alle politiche sociali per i disabili gravissimi e dimostra l’attenzione che viene riservata alle categorie più fragili della popolazione. Grazie a questi fondi, le Asp potranno garantire un supporto adeguato a queste persone e ai loro familiari, migliorando così la qualità della loro vita e garantendo loro il diritto alla dignità e all’inclusione sociale.

