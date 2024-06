Brand Identity, il Comune di Brolo si rifà il look: nuova identità visiva

Il Comune di Brolo ha recentemente introdotto la sua nuova brand identity, inaugurando una nuova fase nella promozione del paese. L’immagine coordinata, frutto di un attento lavoro di progettazione, intende esaltare l’identità culturale, storica e tradizionale di Brolo. Il logo e il sistema visivo sono stati sviluppati per mettere in risalto il patrimonio territoriale, rendendo la comunicazione più moderna ed efficace.

“Siamo entusiasti di adottare la nostra nuova brand identity”, ha dichiarato il Sindaco Laccoto. “Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per il futuro del nostro paese. Il nuovo logo e l’immagine coordinata segnano un salto di qualità nel modo in cui raccontiamo la bellezza di Brolo. Vogliamo fare di Brolo una destinazione turistica ancora più attrattiva, un luogo dove vivere esperienze uniche e consapevoli”.

La presentazione ufficiale della nuova brand identity è avvenuta ieri sera presso il Salotto d’Argento. Il progetto, intitolato “Brolium – Il Giardino di Bianca,” è stato finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e coordinato dall’architetto Salvatore Gentile. Le architette Gloria Cerliani, Erika Fammartino e Gisella Giamostudio hanno raccolto idee e riflessioni tramite incontri con cittadini, scuole e associazioni locali, sintetizzando gli elementi storici e culturali che i brolesi riconoscono come parte integrante della loro identità.

Nella seconda fase del progetto, lo studio MVST, specializzato in Design, Brand Identity e Comunicazione, ha preso il timone. Matteo Vilardo e Manuel Maniaci, designer e copywriter brolesi di fama internazionale, hanno contribuito con le loro competenze alla crescita economica e sociale del paese. L’immagine coordinata sviluppata da MVST è stata presentata durante una conferenza stampa e rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che si estenderà nelle prossime settimane.

MVST ha svolto una ricerca approfondita sulle tradizioni di Brolo, individuando quattro macroaree: cultura, tradizioni, territorio e identità. Il logotipo centrale presenta una “B,” iniziale di Brolo e di Bianca Lancia, figura storica di rilievo. La “B” include il profilo di Bianca, il castello e lo scoglio, simboli fondamentali per Brolo. Anche la scelta dei colori e lo sviluppo di un sistema di icone rappresentative della cultura e del territorio di Brolo sono stati curati nei minimi dettagli.

La nuova immagine coordinata sarà utilizzata in molteplici contesti: dall’arredo urbano al merchandising, dalla comunicazione digitale alla cartellonistica promozionale. Questo approccio integrato mira a rafforzare e veicolare in modo coerente l’immagine del paese, contribuendo a valorizzare Brolo come destinazione turistica e culturale. – Foto Pidonti.

