Torna a casa il ragazzo scomparso a Messina: lieta conclusione

Daniel, il ragazzo scomparso a Messina il 10 giugno, è stato ritrovato e tornato a casa. L’appello lanciato dalla madre e dalla zia su “Chi l’ha visto?” ha avuto successo, portando alla felice conclusione.

Daniel è tornato a casa. A darne notizia la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, a cui la madre si era rivolta. Il 17enne era scomparso da Messina lo scorso 10 giugno. Il cellulare del ragazzo risultava continuamente spento, aumentando il senso di angoscia tra i familiari e l’intera comunità.

Ora il lieto fine. La madre di Daniel durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, aveva lanciato un appello, chiedendo l’aiuto di chiunque potesse fornire informazioni utili a ritrovare il figlio: “Daniel lo sai che ti vogliamo tutti bene, torna… non ti preoccupare di niente”. Anche la zia oggi ha lanciato un appello sui social: “Daniel amore di zia ritorna da manna e papà, non li fare stare in ansia ti prego Daniel torna ti aspettiamo tutti”.

