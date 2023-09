Collegamenti marittimi, Caronte & Tourist si aggiudica lotto da 40 milioni

La Regione Siciliana ha assegnato il contratto del “lotto V Pelagie” alla società Caronte&Tourist per un valore di 40.030.723 euro. Questa mossa garantirà collegamenti stabili tra la Sicilia, Lampedusa e Linosa, consolidando il trasporto marittimo nell’area.

L’operazione, che si protrarrà per i prossimi cinque anni, comprenderà il trasporto di passeggeri e merci, anche di natura pericolosa, tramite navi ro-ro. Tutto ciò rientrerà in un quadro di servizio pubblico, con un adeguato sostegno finanziario per garantire la continuità territoriale marittima. Ha dichiarato Alessandro Aricò, assessore regionale alla Mobilità: “Stiamo anche concludendo la procedura negoziata per le Eolie, le Egadi, Pantelleria e Ustica. Nel frattempo, ci stiamo impegnando per garantire la continuità dei servizi durante la bassa stagione.”

La procedura negoziata comprende quattro lotti: il primo per le Isole Eolie, con un importo totale di 33.607.437 euro; il secondo per le Isole Egadi, per un totale di 14.776.765 euro; il terzo lotto riguarda Pantelleria, con un valore di 24.034.000 euro (ancora regolato dal contratto di servizio pubblico fino al 30 settembre); e infine, il lotto di Ustica, con un valore di 15.481.353 euro.

Per quanto riguarda i servizi navali che entreranno in vigore il prossimo primo ottobre, nei quattro lotti in gara sono previste le seguenti rotte, andata e ritorno, sette giorni su sette: 21 corse settimanali per le Isole Eolie, 16 corse settimanali per le Isole Egadi. Per Pantelleria e Ustica, sono previste corse settimanali andata e ritorno sei giorni su sette.

Aricò ha aggiunto: “Stiamo discutendo con Caronte&Tourist per potenziare ulteriormente i servizi a partire da ottobre. Nel frattempo, il servizio di aliscafi verso le isole siciliane continua a migliorare, con più tratte giornaliere come previsto dal contratto quinquennale rinnovato quest’anno.”

