Prove tecniche di…. “Presepe Vivente” di San Giorgio, vi aspettiamo

di Maria Cristina Miragliotta – La rappresentazione del “Presepe Vivente” è pronta a fare il suo ritorno dopo una pausa dovuta al Covid, come annunciato da Franca Sidoti, Presidente dell’Associazione AUSER. Questo evento teatrale offre una visione unica della Natività, portando gli spettatori direttamente nella notte in cui è nato Gesù bambino.

La peculiarità di questa rappresentazione risiede nel fatto che non è una semplice recitazione, ma un’esperienza in cui tutto si muove al ritmo delle musiche, creando un’atmosfera coinvolgente. La tradizione del “Presepe Vivente” di San Giorgio ha radici profonde, risalendo al 1979 con il gruppo dell’Associazione Culturale Alternativa. Questo evento si è tenuto ogni due anni fino al 2007, quando purtroppo si è interrotto. Tuttavia, nel 2016 è stato ripreso in collaborazione con l’Associazione AUSER, e anche se è stato necessario fermarsi nel 2018 a causa della pandemia, ora nel 2023 è di nuovo attivo.

Una delle principali motivazioni dietro questa ripresa è il desiderio di preservare una tradizione che fa parte dell’identità di San Giorgio. Franca Sidoti sottolinea l’importanza di non dimenticare le radici culturali, anche mentre si abbracciano nuove iniziative. Il “Presepe Vivente” è un tesoro di emozioni che non può essere pienamente raccontato ma deve essere vissuto.

L’invito è esteso a tutti coloro che desiderano partecipare a questa esperienza unica. Le rappresentazioni avranno luogo il 22 e il 23 dicembre, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nelle emozioni di quella notte straordinaria.

© Riproduzione riservata.