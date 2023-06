Palermo: lancio del servizio “Genio Express” tra città e aeroporto

La Regione Siciliana e Trenitalia hanno presentato il servizio “Genio Express”, che introdurrà sei nuovi collegamenti veloci tra Palermo e l’aeroporto Falcone-Borsellino, riducendo il tempo di viaggio a circa 34-36 minuti. L’iniziativa mira a potenziare i collegamenti per i cittadini e i turisti, contribuendo all’economia della Sicilia.

La Regione Siciliana, insieme a Trenitalia, ha presentato il servizio “Genio Express”, che introdurrà sei nuovi collegamenti tra l’aeroporto Falcone-Borsellino e la stazione centrale di Palermo, con una sola fermata intermedia a Notarbartolo. Finanziato con oltre un milione di euro, il servizio ridurrà il tempo di viaggio a circa 34-36 minuti. Saranno disponibili anche collegamenti aggiuntivi che effettueranno tutte le fermate intermedie.

Alla conferenza stampa, tenutasi presso lo scalo palermitano, sono intervenuti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, rappresentanti di Trenitalia, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, l’assessore al Turismo Elvira Amata, e altre figure istituzionali.

L’attivazione del “Genio Express” è considerata un passo fondamentale verso una mobilità veloce e una maggiore integrazione dei collegamenti tra Palermo e l’aeroporto. I nuovi collegamenti, che si aggiungono ai servizi già previsti da Trenitalia, rappresentano un potenziamento dell’offerta per cittadini e turisti. Il servizio “Genio Express” offre un collegamento diretto tra Palermo e l’aeroporto Falcone-Borsellino, con tempi di percorrenza molto ridotti. Si tratta di un’esperienza unica in Italia, simile al Leonardo Express di Roma e al Malpensa Express di Milano.

L’obiettivo della Regione Siciliana è quello di fornire servizi ottimali per i turisti che visitano la regione, poiché il turismo è un motore importante per l’economia. L’iniziativa mira a incrementare i numeri del turismo, superando i livelli pre-pandemia. Il servizio “Genio Express” rappresenta un ulteriore miglioramento dei collegamenti ferroviari tra Palermo e Punta Raisi, con un totale di 79 treni in servizio lungo il passante ferroviario.

