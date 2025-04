inCucina – Frittata di Cipolle Siciliana

Frittata di Cipolle alla Siciliana

La Frittata di Cipolle Siciliana è un piatto semplice e gustoso, tipico della cucina isolana. Preparata con uova, cipolle rosse caramellate, pecorino e un tocco di prezzemolo, questa frittata è ideale come antipasto o piatto principale.

La dolcezza delle cipolle si unisce alla sapidità del pecorino, creando un equilibrio di sapori perfetto per ogni occasione.

Ingredienti:

4 uova

2 cipolle rosse di Sicilia

30 g di formaggio pecorino grattugiato

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo (facoltativo)

Preparazione:

Affettare sottilmente le cipolle e farle soffriggere in un filo di olio extravergine di oliva a fuoco basso, finché non diventano morbide e leggermente caramellate (circa 15 minuti).

In una ciotola, sbattere le uova con il pecorino, sale e pepe.

Aggiungere le cipolle soffritte alle uova sbattute e mescolare bene.

Versare il composto in una padella antiaderente con un po’ di olio, cuocendo a fuoco basso per circa 5-7 minuti per lato, finché la frittata non è dorata e cotta al centro.

Servire calda o a temperatura ambiente, guarnendo con foglie di prezzemolo, se desiderato.

Un piatto semplice e saporito, tipico della tradizione siciliana, perfetto per una cena gustosa o come antipasto.

