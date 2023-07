Un nuovo piano d’azione per gli incendi boschivi dalla giunta Schifani

Sinergia tra istituzioni e nuove tecnologie per contrastare gli incendi boschivi e proteggere l’ambiente in Sicilia.

La giunta Schifani si è riunita presso Palazzo d’Orléans per approvare il nuovo piano antincendio boschivo per il triennio 2023-2025 in Sicilia. Questo piano rappresenta uno strumento fondamentale per pianificare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, compresi quelli dolosi, nonché per proteggere la vegetazione sia a livello regionale che provinciale.

Il nuovo piano aggiorna le strategie esistenti introducendo tecnologie satellitari all’avanguardia, che includono l’utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto e un sistema automatizzato di individuazione degli incendi. Ciò consentirà di adottare misure tempestive e di dare una risposta immediata alle emergenze già a partire dalla campagna antincendio del 2023. Inoltre, il piano prevede una maggiore attenzione alle analisi statistiche basate sul Sistema informativo forestale e una gestione più efficiente della piattaforma automatizzata per le emergenze.

La realizzazione di questo piano è stata possibile grazie alla collaborazione sinergica tra il gruppo di lavoro Antincendio boschivo (Aib), recentemente istituito all’interno del Corpo forestale della Regione siciliana su impulso dell’assessore al Territorio e ambiente Elena Pagana, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e il dirigente generale del Comando del Corpo forestale Giuseppe Battaglia. L’obiettivo principale del piano è quello di modernizzare e ottimizzare il sistema antincendio regionale, riducendo così il rischio di incendi, danni all’ambiente e conseguenti dissesti idrogeologici. Ciò sarà in linea con le strategie delineate nell’ultimo documento di economia e finanza regionale, favorendo anche una migliore qualità dell’aria.

Al fine di garantire l’efficacia delle misure antincendio, il governo ha stipulato un contratto per l’acquisto di 120 nuovi mezzi con capacità di 100-1200 litri. I primi 12 mezzi saranno consegnati questo mese. Questo importante passo contribuirà a risolvere il problema della vetustà e dell’inadeguatezza dei mezzi precedentemente utilizzati e a rafforzare ulteriormente la collaborazione con i comandi territoriali dei Vigili del fuoco e la Protezione civile regionale.

La Sicilia si impegna così nella lotta contro gli incendi boschivi, adottando strategie innovative, tecnologie all’avanguardia e una collaborazione sinergica tra le istituzioni coinvolte. Questo rappresenta un passo importante per proteggere i boschi e preservare l’ambiente in tutta la regione siciliana.

