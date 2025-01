La Polizia di Catania recupera auto rubata ad un giovane disabile

La Polizia di Stato ha ritrovato nel pomeriggio un’automobile sottratta alcuni giorni fa alla famiglia di un giovane con disabilità in Piazza Ludovico Ariosto. Il fratello del ragazzo aveva lanciato un appello sui social, che ha sensibilizzato gli agenti della squadra volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Questi, impegnati nella sorveglianza del territorio, hanno avviato immediatamente le ricerche del veicolo.

L’automobile, dotata di specifici adattamenti per consentire al giovane di accedere al vano posteriore, è stata individuata nelle ultime ore in una zona al confine con il comune di Misterbianco. Il mezzo, in buone condizioni, è stato riconsegnato alla famiglia, che ha espresso profonda riconoscenza nei confronti degli agenti per l’impegno e la dedizione dimostrati. Per commemorare il momento, è stata scattata una foto insieme ai poliziotti, i quali hanno donato al ragazzo un berretto della Polizia di Stato.

La Questura di Catania svolge quotidianamente attività di prevenzione e contrasto ai furti di veicoli e delle loro componenti, con un’operazione costante che consente di recuperare e restituire una media di cinque automobili rubate al giorno ai legittimi proprietari.

