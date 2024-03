Da Napoli a Palermo: sequestrati 14.000 artifici pirotecnici

Nell’ambito di un’operazione mirata, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno recentemente effettuato un sequestro significativo. Si tratta di circa 14.000 artifici pirotecnici, scoperti all’interno di due spedizioni provenienti da Napoli.

L’attenzione delle autorità era già stata attirata da alcune consegne provenienti dalla città partenopea, poiché i dati forniti nelle relative bolle di accompagnamento risultavano generici e sollevavano sospetti riguardo alla presenza di materiale illecito.

Successivi controlli condotti dalle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare, all’interno di due distinti carichi, complessivamente 560 kg di materiale esplodente, suddiviso in 140 batterie da 100 lanci ciascuna.

L’indagine ha inoltre portato all’identificazione del destinatario di una delle spedizioni, che è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver violato l’articolo 432 del codice penale e l’articolo 2 della Legge 895/1967. Tale individuo è stato accusato di aver messo in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici, essendo stato trovato in possesso di materiale altamente infiammabile e potenzialmente esplosivo, senza aver rispettato le necessarie precauzioni e norme di sicurezza.

