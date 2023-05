La Gold & Gold Messina cerca la rivincita contro il Castanea Basket

Dopo la sconfitta in gara uno della finale playoff contro il Castanea Basket, la Gold & Gold Messina è pronta a riprendersi nel match di ritorno che si disputerà giovedì sera alla Palestra di Ritiro. Nonostante una buona partita condotta per gran parte dei 40 minuti, i giallorossi hanno ceduto alla fine di quattro lunghezze, ma la speranza di accedere alla serie B non è ancora svanita.

La Basket School Messina, allenata da Pippo Sidoti, dovrà fare ammenda degli errori commessi in gara uno e scendere sul parquet con la voglia di smentire quanti li danno ormai per sconfitti. Il Castanea Basket, invece, cercherà di chiudere i giochi e festeggiare la promozione di fronte al proprio pubblico.

La partita si preannuncia avvincente, vista la presenza di buone individualità da una parte e dall’altra, ma le partite le vincono le squadre. La Basket School Messina ha bisogno del sostegno dei propri supporters per inseguire il sogno della promozione in serie B.

La gara tra il Castanea Basket 2010 e la Gold & Gold Messina è prevista per le ore 19:00 di giovedì 4 maggio al PalaRitiro. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basket School Messina, a partire dalle ore 18:50, con la telecronaca di Carmelo Minissale e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

