Emergenza idrica in provincia di Enna: l’appello di Antoci

La grave crisi idrica che sta colpendo la provincia di Enna è approdata sui tavoli della Commissione Europea grazie all’intervento dell’eurodeputato Giuseppe Antoci. In una recente interrogazione presentata a Strasburgo, Antoci ha sollecitato un intervento urgente per affrontare l’emergenza e garantire il rispetto delle normative europee in materia di gestione delle risorse idriche. Secondo l’europarlamentare, la situazione è ormai insostenibile, con gravi perdite d’acqua e infrastrutture inadeguate che compromettono il diritto dei cittadini all’accesso a questo bene essenziale.

Antoci ha sottolineato come la situazione nella provincia siciliana metta a rischio un diritto fondamentale, dichiarando: “La situazione nella provincia di Enna è allarmante. Le ingenti perdite d’acqua e le infrastrutture inadeguate stanno violando il diritto fondamentale all’acqua”. Ha poi chiesto alla Commissione di intervenire prontamente, affinché le risorse siano gestite in maniera sostenibile e trasparente, ribadendo l’importanza di evitare che l’inefficienza amministrativa comprometta la qualità della vita dei cittadini.

L’eurodeputato ha inoltre evidenziato l’urgenza di aiutare regioni come la Sicilia ad affrontare le sfide imposte dalla crisi climatica, sottolineando che la mancanza di adeguate infrastrutture non può costituire una giustificazione per negare l’accesso a risorse vitali. “È una questione di giustizia sociale”, ha affermato Antoci, richiedendo un’azione immediata da parte delle autorità europee per evitare che la situazione si aggravi ulteriormente.

