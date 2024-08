Intensificati i controlli nell’arcipelago eoliano, otto denunce

Durante il weekend della festività patronale di San Bartolomeo, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato le operazioni di controllo su tutto l’arcipelago eoliano, zona di notevole affluenza turistica estiva. Le attività si sono concentrate su pattugliamenti e posti di controllo, anche notturni, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’illegalità, oltre a vigilare sulle acque dell’arcipelago.

Nell’ambito delle verifiche sulla circolazione stradale, sono stati controllati oltre 380 individui e più di 280 veicoli, con conseguente emissione di 34 sanzioni per infrazioni varie, tra cui la mancanza di copertura assicurativa, l’assenza del casco e delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida e la guida con patente non valida. Queste infrazioni rappresentano un grave rischio per la sicurezza stradale sia dei conducenti che dei pedoni.

Le operazioni di controllo hanno portato alla denuncia di otto persone all’Autorità Giudiziaria: una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, una per il rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti, tre per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per violazione degli obblighi imposti dalla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Inoltre, quattro individui sono stati multati per ubriachezza, essendo stati trovati a molestare residenti e turisti in luoghi pubblici.

Nella sorveglianza delle acque, i Carabinieri della motovedetta “Stefanizzi” di Lipari hanno sanzionato tre conducenti di imbarcazioni a noleggio per il trasporto di un numero eccessivo di passeggeri rispetto a quanto consentito. Nel corso delle operazioni antidroga, due persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio, mentre undici sono state segnalate alla Prefettura di Messina come assuntrici di droghe leggere, tra cui cocaina, hashish e marijuana, trovate in loro possesso per uso personale. Le sostanze sequestrate sono state inviate al R.I.S. di Messina per le analisi.

Parallelamente, sono stati condotti controlli per garantire il rispetto delle ordinanze sindacali riguardanti la chiusura dei locali, le emissioni sonore e la capienza massima delle strutture. Quattro attività commerciali sono state multate per violazione di queste norme. I Carabinieri continueranno a intensificare i controlli durante l’estate, soprattutto nelle zone di maggiore afflusso turistico e nei locali notturni, avvalendosi anche del supporto di reparti rinforzati per garantire la sicurezza pubblica.

