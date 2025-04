Il gruppo Padre Nostro anima i piccoli pazienti del Policlinico di Messina

Il 29 marzo 2025, presso il Padiglione NI del Policlinico Universitario di Messina, si è svolto un evento promosso dal gruppo “Padre nostro … Padre di tutti”, grazie alla collaborazione della Direzione Sanitaria e del professore Carmelo Romeo. L’iniziativa ha avuto luogo nell’Aula Magna della struttura ospedaliera e ha coinvolto bambini ricoverati, familiari e volontari provenienti da diverse associazioni.

Durante il pomeriggio, l’ambiente ospedaliero si è trasformato in uno spazio caratterizzato da serenità e partecipazione. I presenti hanno condiviso momenti di intrattenimento e animazione, tra canzoni accompagnate da chitarra e cembalo, barzellette, giochi di domande e risposte, indovinelli e sculture di palloncini a forma di animali e fiori. L’obiettivo era creare un clima di leggerezza e vicinanza umana, suscitando emozioni autentiche, favorite da gesti semplici e relazioni empatiche.

Il coinvolgimento emotivo è stato evidente nella partecipazione attiva dei piccoli degenti e dei loro genitori, che si sono sentiti ascoltati e accolti. Diversi adulti hanno condiviso riflessioni personali e silenziose espressioni di speranza. Ogni bambino ha ricevuto un piccolo dono, anche coloro che non hanno potuto lasciare il letto. Ai genitori e al personale sanitario è stata consegnata una “Caramella di Dio”, un breve pensiero su carta. Una madre ha commentato: “Questa frase è per me, è la risposta che stavo aspettando. Grazie per quello che fate per noi”.

Infine, è stato distribuito il bimestrale “Raggi di Sole”, il giornalino del gruppo, pensato per offrire conforto e compagnia durante i momenti più difficili dell’esperienza ospedaliera.

