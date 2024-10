Grave incidente a Paternò, due persone hanno perso la vita

Due persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Paternò, attorno alle 11 del mattino, lungo la Strada Statale 284, in direzione Biancavilla. Il sinistro si è verificato nei pressi del bivio per Scalilli e ha coinvolto un’autocisterna e un’autovettura. Entrambi i conducenti, alla guida dei rispettivi mezzi, sono deceduti a seguito dell’impatto.

Sul luogo del drammatico scontro sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate a causa della collisione. Oltre a loro, sono giunti il personale dell’Anas e diverse squadre delle forze dell’ordine, inclusi i Carabinieri del Comando locale, per gestire la situazione e avviare le indagini volte a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di soccorso sono state tempestive, con l’arrivo delle ambulanze del Servizio di Emergenza Sanitaria 118. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale sanitario, per le vittime non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha causato forti disagi alla viabilità. Le autorità stanno ora indagando per comprendere le cause che hanno portato alla tragica collisione, cercando di ricostruire gli ultimi istanti prima dell’impatto.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo