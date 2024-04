Monte Erice: Motori, emozioni e sfide nel borgo medievale

La suggestiva Monte Erice, teatro di emozioni e sfide automobilistiche, ha attirato un nutrito pubblico di appassionati e turisti durante le prove della Cronoscalata. Piloti locali, veterani e anche attori si sono ritrovati incantati dall’atmosfera magica che avvolge questo evento motoristico.

Nella prima giornata, dedicata alle prove, l’interesse è stato palpabile. I piloti hanno cercato l’assetto perfetto per affrontare le sfide del tortuoso tracciato, mentre il pubblico ha seguito gli eventi rispettando scrupolosamente le misure di sicurezza. Il clima quasi estivo ha contribuito a creare un’atmosfera vibrante, con numerosi tifosi e curiosi che hanno invaso il borgo medievale di Erice, raggiungendolo anche attraverso la caratteristica funivia.

Tra i protagonisti della giornata, spiccano nomi come Simone Faggioli, pluricampione italiano ed europeo, atteso con trepidazione per confermare il suo dominio sui tornanti ericini. Tuttavia, dovrà vedersela con avversari agguerriti come Achille Lombardi, Luigi Fazzino, Franco Caruso e Francesco Conticelli.

Giovanni Pellegrino, presidente dell’Ac Trapani, sottolinea l’importanza della Monte Erice nel mondo automobilistico, mentre i piloti locali, come Francesca Aiuto, confermano l’incanto e la sfida che rappresenta questa competizione. Salvatore Spinelli, veterano della gara, porta la sua esperienza di 40 partecipazioni, evidenziando l’affetto e il legame che lo legano a questo evento unico nel suo genere.

Anche il mondo dello spettacolo fa capolino alla Monte Erice, con la presenza di Ettore Bassi, pronto a sperimentare l’emozione delle corse automobilistiche dopo dodici anni di assenza.

La domenica si prospetta ricca di emozioni, con il via alle gare ufficiali del Campionato Italiano Velocità Montagna e altre categorie in programma, promettendo spettacolo e adrenalina per gli appassionati presenti e per chi seguirà l’evento attraverso i canali televisivi.

