Meteo, temperature in flessione, ma vicine alle medie stagionali

Mercoledì, un campo di alte pressioni abbraccerà la Regione, garantendo condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate. Tuttavia, durante la serata è previsto un aumento della nuvolosità, senza fenomeni significativi. Sul litorale tirrenico, la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma nel corso delle ore centrali è atteso un aumento delle nubi, che potrebbero risultare a tratti compatte, con la possibilità di deboli piogge. In serata, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare. Il litorale ionico beneficerà di cieli sereni o al massimo poco nuvolosi per tutta la giornata, mentre sul litorale meridionale, dopo una mattinata con cielo poco o parzialmente nuvoloso, si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa con deboli piogge dal pomeriggio. Sull’Appennino, si prevede un aumento della nuvolosità, che porterà a precipitazioni leggere nel pomeriggio. Nelle zone interne, inizialmente poco o parzialmente nuvolose, è previsto un rapido incremento della nuvolosità con rovesci temporaleschi nel pomeriggio, seguiti da un miglioramento in serata. I venti, inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, si attenueranno e ruoteranno verso sud-ovest. Il limite delle nevicate si attesterà attorno ai 3950 metri. Il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia rimarranno poco mossi.

L’ultima settimana di agosto vedrà condizioni di instabilità, soprattutto nelle aree interne montuose. L’isolamento di una goccia fredda in quota innescherà una fase di instabilità atmosferica diurna, particolarmente intensa nei settori interni vicini ai principali massicci montuosi. Nel pomeriggio, piogge e temporali, a volte intensi e accompagnati da colpi di vento, downburst e grandine, interesseranno in modo irregolare l’Appennino Campano, le province di Benevento e Avellino, il Pollino, la Sila, le Serre, l’Aspromonte e diverse aree interne della Sicilia, tra cui Sicani, Madonie, Erei, Etna e Iblei. Le aree costiere saranno meno coinvolte, sebbene brevi e occasionali rovesci potranno raggiungere il Napoletano, il Salernitano, la Calabria tirrenica e i litorali ragusani. Le temperature subiranno una leggera diminuzione, soprattutto nelle zone interne colpite dai temporali, mantenendosi comunque vicine alle medie stagionali. Il weekend promette un ritorno a condizioni più calde e stabili, con la possibilità di isolati rovesci pomeridiani sui rilievi di Calabria e Sicilia. – Fonte 3Bmeteo.

