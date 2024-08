Giovane si perde nelle campagne catanesi soccorsa dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Misterbianco hanno effettuato un tempestivo intervento per soccorrere una giovane donna di 23 anni originaria di Sant’Agata Li Battiati, che si era smarrita tra le campagne del comune catanese. Erano circa le 17:30 quando la Centrale Operativa di Catania ha ricevuto una chiamata tramite il numero di emergenza 112, nella quale la giovane, visibilmente agitata, comunicava di essersi persa mentre guidava la sua BMW X3. Seguendo le indicazioni del navigatore, si era ritrovata in una zona isolata e impervia, rimanendo bloccata su strade sterrate senza possibilità di manovra.

L’operatore della centrale, mantenendo la calma, ha rassicurato la ragazza al telefono, chiedendole di inviare la sua posizione attraverso un’applicazione di messaggistica. Inoltre, poiché il telefono della donna stava per scaricarsi, le è stato chiesto di inviare alcune foto dell’area circostante per facilitare l’individuazione del luogo in cui si trovava. Ricevuti i dati necessari, la Centrale ha immediatamente trasmesso le informazioni alla pattuglia più vicina, già operativa nelle vicinanze di Misterbianco.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio, i Carabinieri sono riusciti a localizzare rapidamente la giovane, nonostante le difficoltà dovute alle condizioni della strada. La donna, in preda al panico ma sollevata, si è subito diretta verso i militari, che l’hanno prima di tutto tranquillizzata. Successivamente, con grande perizia, gli agenti sono riusciti a liberare l’auto dal terreno accidentato, permettendo così alla ragazza di ritornare sulla strada asfaltata.

La giovane, riconoscente per l’assistenza ricevuta, ha ringraziato più volte la pattuglia, che l’ha poi scortata fino a destinazione. In serata, la Centrale Operativa ha ricevuto un messaggio vocale da parte della 23enne, nel quale esprimeva nuovamente la sua gratitudine per il tempestivo e prezioso aiuto ricevuto dai Carabinieri di Misterbianco.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo