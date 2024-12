Controlli della velocità della Polizia Stradale dal 9 al 15 dicembre

La Polizia Stradale di Messina ha reso note le tratte stradali in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per la settimana dal 9 al 15 dicembre 2024. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un’azione di prevenzione volta a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità per ridurre il rischio di incidenti stradali.

I controlli interesseranno le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, concentrandosi sui tratti caratterizzati da un elevato tasso di incidentalità. I dispositivi di controllo saranno attivi in giorni specifici, come indicato nel calendario pubblicato. In particolare, i servizi di monitoraggio saranno operativi nei giorni 9, 12 e 15 dicembre 2024, alternativamente su entrambe le tratte e in entrambe le direzioni di marcia.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, incoraggiando comportamenti responsabili da parte degli utenti della strada. L’importanza di mantenere una velocità adeguata e di rispettare i limiti è sottolineata come elemento fondamentale per prevenire situazioni pericolose e migliorare la sicurezza complessiva lungo i percorsi autostradali di maggiore percorrenza nella provincia di Messina.

