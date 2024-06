Litigano per la separazione e lei spinge il marito giù dal ponte

Un uomo di Ficarazzi è stato spinto giù da un ponte privo di paratie sulla litoranea vicino Aspra, frazione di Bagheria, in seguito a una violenta lite con la moglie. La donna, di 58 anni, si trova ora denunciata per lesioni personali aggravate.

Durante la disputa, l’uomo, di 48 anni, è precipitato da un’altezza di circa cinque metri, riportando diverse fratture. L’episodio si è verificato dopo che i due coniugi, in fase di separazione, erano usciti dalla loro auto per discutere. Secondo quanto emerso dalle indagini, la lite ha raggiunto un punto critico che ha spinto la donna a compiere il gesto estremo.

Immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. Nonostante la gravità delle ferite, non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per prestare assistenza.

Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e determinare eventuali responsabilità aggiuntive.

