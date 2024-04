Donazione organi, un albero per la vita al Policlinico di Messina

All’interno dell’AOU “G. Martino” di Messina, un’importante iniziativa ha preso vita grazie all’Associazione “Donare è Vita – Gaetano Alessandro”, che ha piantato un rododendro come simbolo della vita rigenerata. Questo gesto simbolico è stato compiuto in vista della Giornata Nazionale della Donazione di Organi, che si celebra il 14 Aprile.

Il rododendro è stato scelto per la sua eleganza e bellezza, ma anche per la sua resistenza e forza, incarnando così il concetto di vita che si rigenera. L’iniziativa è stata avviata da Gaetano Alessandro e oggi è portata avanti dalla sua sorella Anna, che ha dichiarato l’intenzione di installare una scultura permanente per commemorare tutti i donatori di organi.

Il Direttore Amministrativo dell’AOU G. Martino, Dott. Elvira Amata, ha espresso gratitudine all’Associazione per il suo impegno nella promozione della cultura della donazione di organi, sottolineando il ruolo cruciale del personale medico e coordinatori locali nell’attuare con successo i prelievi.

L’incontro ha visto la partecipazione di vari professionisti, tra cui il Direttore dello Staff Prof. Giacomo Nicocia, la Prof. Ssa Anna Teresa Mazzeo, e diversi rappresentanti delle associazioni coinvolte nel Comitato Consultivo Aziendale (CCA).

