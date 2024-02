Mcl Patti in prima linea contro depotenziamento “Barone Romeo”

Il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) della provincia di Messina ha appoggiato fermamente una petizione promossa dal circolo di Patti, mirata a contrastare il possibile depotenziamento dell’ospedale “Barone Romeo”.

Placido Salvo, segretario del movimento a Patti, ha proposto l’istituzione di un reparto oncologico per migliorare le cure post-tumorali, evidenziando le difficoltà attuali dei pazienti oncologici nell’affrontare lunghi viaggi per la terapia. Il Mcl di Patti ha avviato una raccolta firme per migliorare i servizi ospedalieri, coinvolgendo anche altri sindaci del distretto. La carenza di personale medico e infermieristico presso l’ospedale è stata fortemente criticata, con evidenze di situazioni critiche in vari reparti come Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, e Radiologia.

Il presidente Mcl provinciale, Fortunato Romano, ha sottolineato l’importanza di questa battaglia per la sanità provinciale e ha espresso l’auspicio che i nuovi direttori generali delle Asp siciliane possano intervenire prontamente per migliorare la situazione.

