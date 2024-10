Iniziativa di Federconsumatori contro i Cyber Attacchi

La sicurezza digitale rappresenta una sfida crescente per i cittadini, poiché le frodi, i furti d’identità e gli attacchi informatici ai conti bancari diventano sempre più frequenti e gravi. Federconsumatori Sicilia ha deciso di affrontare questo problema lanciando una campagna informativa attraverso la pubblicazione di 20 articoli e 10 video sul proprio sito web, con l’obiettivo di sensibilizzare e proteggere il pubblico da tali rischi. I materiali sono realizzati in un linguaggio accessibile, destinato anche ai non esperti, e forniscono consigli su come prevenire e affrontare le principali minacce legate all’uso delle nuove tecnologie.

“Questa iniziativa – ha dichiarato Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia – fa parte del progetto *Sportelli Aperti al Consumatore*, di cui siamo capofila. L’obiettivo è rispondere ad un’esigenza concreta: sempre più persone cadono vittime di attacchi informatici, come truffe sui conti correnti o furti d’identità digitale. Purtroppo, molti utenti non denunciano tempestivamente gli attacchi, talvolta per vergogna, rendendo più difficile porre rimedio ai danni subiti. Conoscere i rischi – ha concluso La Rosa – è essenziale per tutelarsi”.

Il progetto Sportelli Aperti al Consumatore è finanziato attraverso il Programma generale di intervento della Regione Siciliana, con il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Federconsumatori, in qualità di ente principale, ha collaborato con le associazioni partner UGCons e Aiace per fornire assistenza ai consumatori in quattro sportelli fisici, situati a Termini Imerese, Pietraperzia, Caltanissetta e Paternò, operativi dal 12 ottobre 2023 all’11 ottobre 2024.

Le informazioni sulla sicurezza online, tuttavia, continueranno ad essere disponibili gratuitamente sul sito web di Federconsumatori Sicilia anche dopo la conclusione del progetto.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo