Gioiosa Marea, avviati i lavori di consolidamento di Capo Schino

Avviati gli interventi di consolidamento del versante di Capo Schino, a Gioiosa Marea, area soggetta a fenomeni franosi di lungo corso. La consegna ufficiale dei lavori si è svolta con la presenza del sindaco Giusi La Galia, il direttore dei lavori Basilio Cardaci, l’Ufficio Tecnico Comunale e i rappresentanti della SIAR Srl Consorziata, facente parte del Consorzio stabile Vitruvio Scarl, impresa aggiudicataria dell’appalto.

Il finanziamento, pari a 2 milioni 928mila euro, era stato assegnato nel 2020 attraverso il Patto per il Sud. La gara è stata gestita dalla Struttura regionale per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal Commissario Sergio Tumminello, che ha sbloccato il complesso iter autorizzativo legato ai pareri ambientali, consentendo la consegna ufficiale dei lavori.

Il progetto mira a mettere in sicurezza sia il sottostrada fino alla battigia, sia le pareti rocciose che costeggiano la strada, spesso chiusa in passato per crolli. Tra le operazioni previste vi sono la rimozione di massi instabili, il rivestimento e l’imbragatura del versante con pannelli di rete ad anelli concatenati. Inoltre, il piano prevede una scogliera di 340 metri per proteggere il piede della scarpata e contrastare l’erosione del litorale.

“Siamo arrivati a questa giornata importante grazie a un lavoro di squadra – ha dichiarato il sindaco Giusi La Galia –. Ringrazio il Commissario Tumminello, gli Assessori Regionali al Territorio e Ambiente Elena Pagana e Giusi Savarino, e il direttore generale Patrizia Valenti. Si tratta di un’opera fondamentale per la comunità, che finalmente vedrà risolti problemi legati al dissesto idrogeologico e alla salvaguardia del litorale, strategico per il turismo locale”.

