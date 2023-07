Giacomo Modica sarà il nuovo allenatore dell’ACR Messina

Giacomo Modica è stato annunciato come nuovo allenatore dell’ACR Messina per la stagione 2023/2024. Dopo la sua esperienza con la Vibonese, Modica torna ad allenare la squadra siciliana, confermando l’accordo raggiunto con il presidente Pietro Sciotto.

L’ACR Messina ha ufficializzato la scelta del nuovo allenatore per la stagione 2023/2024. Giacomo Modica, tecnico siciliano, sarà al comando della prima squadra. Modica ha già guidato la squadra in passato, durante la stagione 2017/2018 nel girone I di Serie D. Dopo l’esperienza alla guida della Vibonese, il tecnico torna ad allenare l’ACR Messina.

L’accordo tra Modica e il club è stato raggiunto nel pomeriggio di ieri, durante un incontro con il presidente Pietro Sciotto. Modica si è dimostrato entusiasta di tornare ad allenare la squadra e ha espresso la sua determinazione nel raggiungere risultati positivi nella prossima stagione. La scelta di Modica come allenatore principale è vista come un’opportunità per rilanciare la squadra e ottenere buoni risultati nel campionato a venire.

