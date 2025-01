Annunciata per il 3 agosto la tappa delle Frecce Tricolori a Messina

A Palazzo Zanca, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato la tappa cittadina della manifestazione aerea “Frecce Tricolori”, prevista per il prossimo 3 agosto. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’Aereo Club dello Stretto Asd, rappresenta un appuntamento di grande rilievo. All’incontro con la stampa erano presenti, oltre al sindaco, il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, il presidente dell’Aereo Club dello Stretto Rino Sculco, i soci piloti Bruno Polifroni e Carmelo Cadili e il colonnello Francesco Moraci, direttore organizzativo dell’iniziativa.

Il sindaco Basile ha dichiarato: “Sono particolarmente orgoglioso che questa manifestazione, per la prima volta, arrivi a Messina, in un’occasione speciale che celebra i 70 anni dalla Conferenza di Messina. Le Frecce Tricolori non sono solo uno spettacolo emozionante, ma anche un’opportunità per rinsaldare il senso di appartenenza alla nostra nazione”.

Un nostro servizio delle “Frecce Tricolori” a Brolo nel 2016

Il vicesindaco Mondello ha sottolineato: “L’iter per portare le Frecce Tricolori qui è iniziato oltre un anno e mezzo fa. Questo risultato, frutto di collaborazione e lavoro silenzioso, dimostra l’impegno della città. Ora metterò a disposizione le mie competenze tecniche per affrontare la complessa fase organizzativa”.

L’assessore Finocchiaro ha evidenziato il ruolo strategico della manifestazione, affermando: “Questo evento sarà un’occasione unica per richiamare un vasto pubblico, compresi i residenti delle aree circostanti, e rappresenterà uno dei grandi appuntamenti del 2025”.

Il colonnello Moraci ha lodato l’Amministrazione comunale per l’impegno profuso nell’accogliere l’esibizione: “Ogni anno, solo diciotto città su oltre sessanta richieste vengono selezionate”.

L’evento prevede uno spettacolo pomeridiano, ancora in definizione, anticipato il giorno prima dalle prove generali. Il presidente dell’Aereo Club dello Stretto, Rino Sculco, ha concluso: “Grazie al Comune, l’Aeronautica Militare offrirà uno spettacolo unico che conquisterà i presenti”.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁