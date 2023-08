Sindaco di Rometta: “Gestione irresponsabile dell’A20, basta vergogna”

Emergenza viabilità nella regione siciliana con gravi criticità sul tratto A20, sindaco di Rometta chiama all’azione.

Il neo presidente del Comitato permanente, Nicola Merlino, ha rivolto una lettera al Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per segnalare le criticità sull’autostrada A20 Messina-Palermo e chiedere azioni decisive. Il comitato è determinato a porre fine agli atavici problemi viari e proteggere i cittadini dalla gestione irresponsabile del Cas.

Il tratto autostradale A20 Messina-Palermo è al centro di un’acuta emergenza viaria che ha richiamato l’attenzione del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Le criticità del percorso sono state segnalate dal neo presidente del Comitato permanente, Nicola Merlino, sindaco di Rometta, il quale ha coinvolto anche altre figure istituzionali e organizzazioni.

Il Comitato permanente, costituito dalle amministrazioni comunali di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta, ha l’obiettivo di adoperarsi con tutte le vie democratiche e legali per risolvere le problematiche dell’A20, che rappresenta una “vergogna” secondo le parole del sindaco Merlino.

La situazione critica dell’autostrada ha spinto il comitato a considerare azioni giudiziarie per richiedere il dovuto ristoro per i cittadini, i quali subiscono da decenni gravi danni a causa della presunta gestione irresponsabile del Consorzio Autostradale Siciliano (Cas).

In una nota inviata al Ministro Salvini e ad altre istituzioni, Merlino ha comunicato la costituzione del Comitato permanente, il quale mira a contribuire attivamente alla soluzione delle problematiche viarie lungo il tratto Milazzo-Messina. L’obiettivo principale è la tutela dei comuni e dei cittadini che vivono una situazione di estremo disagio.

A tal proposito, il sindaco Merlino ha richiesto una “cortese e sollecita audizione” al Prefetto di Messina, al fine di fornire dettagli sulla difficile situazione del territorio e sulle azioni intraprese dal Comitato.

Il Comitato permanente è composto da tre sindaci, Giuseppe Cavallaro, Giuseppe Merlino e Nicola Merlino, dai presidenti dei consigli comunali, Riccardo Ramuglia, Maria Spidalieri e Franco Rizzo, e dai rappresentanti dei comuni di Rometta, Saponara e Villafranca Tirrena.

La mobilitazione coinvolge anche rappresentanti del mondo associativo e dei sindacati, tra cui Antonino La Rosa per Villafranca Tirrena, Dario Giacoppo per Saponara e Michele Barresi per Rometta.

La situazione dell’A20 Messina-Palermo rappresenta dunque un nodo cruciale per la viabilità siciliana, e il Comitato permanente si propone di affrontare con determinazione questa emergenza, auspicando un intervento tempestivo e risolutivo da parte delle autorità competenti per il bene dei cittadini e della regione nel suo complesso.

© Riproduzione riservata.