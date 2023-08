Controllato cantiere edile a Librizzi, denunciati due titolari

Lavoro nero e sicurezza: multe ingenti dopo controlli incrociati a Librizzi

Indagini Carabinieri e Ispettorato Lavoro: multe oltre 90.000€ per violazioni sicurezza e lavoro non dichiarato.

Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto dei reati relativi alla sicurezza nei contesti lavorativi e all’eliminazione del lavoro non dichiarato, promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina in collaborazione con il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, Architetto Enrico Zaccone, sono emerse rilevanti inadempienze presso un cantiere edile a Librizzi (ME), realizzato da due diverse aziende.

Durante l’ispezione, le forze dell’ordine hanno esaminato attentamente ogni settore dove potenziali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori potevano emergere, oltre a violazioni concernenti questioni contrattuali e previdenziali. Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno identificato irregolarità rispetto alle leggi settoriali, conseguentemente segnalando i proprietari delle due aziende. Il primo è stato sanzionato per la mancanza di adeguate protezioni per la salute dei lavoratori; il secondo, invece, per non aver fornito al personale la formazione necessaria sulla sicurezza sul posto di lavoro. Le multe inflitte ai due responsabili ammontano complessivamente a oltre 15.000 euro. Tuttavia, va notato che tutti e sei i lavoratori sottoposti al controllo risultavano in regola.

Le attività investigative dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro continueranno in tutta la provincia, coinvolgendo diverse tipologie di lavoro. Nei giorni scorsi, infatti, le Forze dell’Ordine hanno effettuato controlli su due ristoranti, due gelaterie-bar e una casa di riposo per anziani nel capoluogo e nella provincia. Come risultato delle ispezioni, sono state riscontrate irregolarità e sono state comminate sanzioni per un totale superiore a 75.000 euro ai gestori delle attività. Inoltre, sono stati individuati nove lavoratori non regolarmente registrati, causando la sospensione di quattro delle attività coinvolte. (Immagine di repertorio)

