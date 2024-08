Incidente sulla A20 a Patti: auto contro il guardrail, ferito il conducente

Questo pomeriggio, alle 15:47, si è verificato un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Patti. Una Fiat Panda, per motivi ancora da determinare, è uscita di strada, finendo contro il guardrail. L’impatto ha causato il ferimento del conducente, le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni.

In seguito all’incidente, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarre il guidatore dall’abitacolo. La Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello è intervenuta sul luogo dell’incidente per condurre le indagini e chiarire le cause esatte dello scontro. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori è stato tempestivo, garantendo la sicurezza della circolazione sull’autostrada, evitando ulteriori disagi agli automobilisti. Le indagini sono in corso per stabilire se l’incidente sia stato causato da un guasto meccanico, da un errore umano o da altre circostanze ancora da definire.

