Il mondo della musica piange la perdita di Toto Cutugno

Il cantautore italiano è deceduto oggi all’età di ottant’anni presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il suo manager, Danilo Mancuso, ha confermato la triste notizia, svelando che Cutugno è spirato alle 16 dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Cutugno è stato un vero italiano, come riecheggiava nelle sue note canzoni, ma ancor di più è stato un autentico rappresentante delle radici siciliane. Le origini di suo padre, Domenico, sottufficiale della Marina, si radicavano a Barcellona Pozzo di Gotto.

Questo legame profondo con le proprie radici non è mai sfuggito al cantautore. Nato a Tendola, in provincia di Massa Carrara, Cutugno ha trascorso la sua infanzia a La Spezia, città dove il padre si trasferì insieme alla moglie Olga per ragioni di lavoro.

Sarà proprio il padre, suonatore di tromba, ad introdurlo al mondo della musica. Già a nove anni, Cutugno suonava il tamburo nella banda di La Spezia, condividendo la passione musicale con il genitore.

“Ogni tanto, non sempre, emerge la mia sicilianità”, aveva rivelato Cutugno in una delle sue recenti interviste. “Sono orgoglioso delle mie origini meridionali, e talvolta l’ardore tipico del Sud prende il sopravvento.”

Cutugno lascerà un vuoto nel panorama musicale italiano. La sua eredità artistica e il suo profondo legame con le radici siciliane resteranno come testimoni del suo talento e della sua autenticità.

© Riproduzione riservata.