Inaugurazione del nuovo anno scolastico a Gioiosa Marea

Nella mattinata odierna, presso la chiesa di Gesù Buon Pastore di Gioiosa Marea, si è tenuta la cerimonia inaugurale dell’Anno Scolastico dell’istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti”. L’evento religioso è stato presieduto da Don Antonio Sambataro, in presenza delle seguenti autorità: il Sindaco Giusi La Galia, il presidente del Consiglio Comunale Gabriele Buttò, l’assessore Giosuè Giardina, il dirigente scolastico Leon Zingales, il presidente del Consiglio d’istituto Francesco Marino, oltre a numerosi docenti, personale Ata e studenti delle scuole dell’obbligo.

In questo contesto solenne, sono stati estesi gli auguri per un anno di studio proficuo, mirato alla crescita sia dal punto di vista culturale che sociale per l’intera comunità.

