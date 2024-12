A Brolo il progetto “Condividiamo il Tempo” per supportare gli anziani soli

Il Comune di Brolo ha recentemente dato avvio al progetto “Condividiamo il Tempo”, un’iniziativa rivolta agli over 70 per offrire sostegno e promuovere momenti di socialità. L’assessore Tina Fioravanti, promotrice del progetto, ha spiegato: «L’obiettivo è alleviare la solitudine e garantire momenti di conforto, compagnia e serenità attraverso piccole azioni quotidiane condivise».

Il programma, gestito dall’ufficio Servizi Sociali, vede il coinvolgimento attivo dell’assistente sociale e dei giovani del Servizio Civile. Questa iniziativa mira a fornire un supporto personalizzato agli anziani, con attività specifiche volte a favorire l’integrazione sociale e a rispondere ai loro bisogni.

Tra i servizi offerti figurano il disbrigo di pratiche burocratiche, interventi a domicilio – come la consegna della spesa, di farmaci o di prescrizioni mediche – e la promozione di momenti di socializzazione con i familiari o il vicinato. L’accesso al programma è riservato a chi ha compiuto almeno 70 anni, presenta condizioni di parziale o totale non autosufficienza e non dispone di un adeguato supporto familiare.

Per partecipare, gli interessati possono compilare l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune e presentarlo all’ufficio protocollo. Sarà data priorità agli anziani privi di supporto familiare e in condizioni di maggiore vulnerabilità.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Servizi Sociali, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, contattabile ai numeri 0941/536031 o 377/3565550.

