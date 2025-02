Gioiosa Marea, la 74ª edizione del Carnevale dedicata a Federico Borà

di Maria Cristina Miragliotta – La comunità di Gioiosa Marea è stata scossa dalla scomparsa di Federico Borà, figura emblematica e insostituibile del Carnevale Gioiosano. Borà, deceduto il 4 febbraio 2025 all’età di 88 anni, ha lasciato un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno costante e la sua allegria contagiosa. La moglie, le figlie Sefy e Sara, i generi Franco e Alfredo, i nipoti, la sorella, i cognati e l’intera cerchia familiare hanno annunciato la sua dipartita, ricordandolo come un uomo di straordinaria energia e dedizione.

I funerali si terranno il 6 febbraio alle ore 15:30 nella chiesa di San Nicola di Bari a Gioiosa Marea, luogo che accoglierà quanti vorranno rendergli l’ultimo saluto. In sua memoria, è stata avanzata la proposta di dedicare la 74ª edizione del Carnevale Storico del Murgo a Federico Borà, affinché la sua passione per questa tradizione continui a vivere attraverso le generazioni. La sua eredità, fatta di entusiasmo e amore per la comunità, rimarrà un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere con lui momenti indimenticabili. La redazione di CanaleSicilia si unisce al dolore dei familiari porgendo le più sentite condoglianze.

